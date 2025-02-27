Масленицу в Дмитрове отметят концертом, сжиганием чучела и фаер-шоу

Масштабный праздник «Дмитровская масленица» состоится в воскресенье, 2 марта, на Советской площади Дмитрова. Жителей и гостей города ждет насыщенная и разнообразная программа, которая подарит незабываемые впечатления и отличное настроение.

Интерактивные площадки для детей и взрослых начнут работу в 11:00. Для гостей праздника будут организованы мастер-класс и гигантские качели «Самовар». На площади пройдут концерты и костюмированное шествие «Масленичный поезд». Артисты коллектива «Поколение огня» покажут яркое и зрелищное фаер-шоу.

Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела, которое начнется в 16:00. Оно будет сопровождаться театрализованным представлением «Матрешки-шоу».

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что Масленица — это не только веселые народные гуляния, но и прекрасная возможность собраться вместе и насладиться общением. «Приходите всей семьей, чтобы широко и ярко проводить зиму, отведать вкусные блины и зарядиться весенним настроением», — сказал руководитель муниципалитета.