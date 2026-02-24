Масленицу с блинами и конкурсами отпраздновали в Дмитрове

Аромат блинов, веселый смех и звон гитар — так проводили зиму в деревне Михайловское. Местные жители устроили настоящий праздник с народными забавами и угощениями.

Столы ломились от угощений: румяных блинов, пирогов с разными начинками и горячего чая с вареньем. Гости участвовали в конкурсах, вдохновленных русскими традициями. Мужчины мерились силой в метании веников, женщины и дети соревновались в меткости, бросая валенки, и плели гигантские косы из разноцветных лент.

Староста Михайловского Юлия Тараканова вместе с подругами больше десяти лет организует праздники в деревне. Масленица остается одним из любимых поводов для встреч. Селяне своими руками сделали украшения, сшили костюмы и накрыли богатый стол.

К лентам, сплетенным в гигантские косы, участники прикрепили записки с желаниями на год. Вечером эти ленты надели на венок Масленицы и сожгли вместе с чучелом.