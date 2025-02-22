Масленицу отметят в Театре Натальи Бондаревой в Одинцове 2 марта

Одним из ярких событий в Одинцове станет мероприятие в Театре Натальи Бондаревой, где 2 марта в 12:00 состоится праздник под названием «Солнечная Масленица». Жителей округа приглашают окунуться в атмосферу народных традиций, веселья и весеннего настроения.

Гостей ждет насыщенная интерактивная программа: музыкальные сюрпризы, старинные игры, танцевальные баттлы и даже бумажная дискотека. Это возможность не только повеселиться, но и познакомиться с культурным наследием, почувствовать дух настоящей русской Масленицы.

Особой частью праздника станет выставка уникальных сценических костюмов из личной коллекции заслуженной артистки России Натальи Бондаревой. Посетители смогут увидеть эксклюзивные наряды, которые использовались в театральных постановках, и оценить мастерство их создания.

«Солнечная Масленица» в Театре Натальи Бондаревой — это отличный способ провести время всей семьей, насладиться яркими эмоциями и зарядиться весенним настроением.

Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке. Подробную информацию можно узнать по телефону: +7916-336-10-61.