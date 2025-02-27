Масленицу отметят в Химках

Завершение Масленичной недели отметят в Химках. Жителей округа приглашают на праздничную программу с народными гуляньями, хороводами и традиционными угощениями.

Праздничные гулянья проведут во всех микрорайонах Химок. Так, например, 1 марта в Доме культуры деревни Брехово организуют народные гулянья «Солнечный БлинФест: встречай весну!». Всех желающих также приглашают к 12:00 на детскую площадку рядом с домом № 10 по улице Строителей.

Проводят зиму и посетители Центральной городской библиотеки. Здесь в первый день весны организуют ярмарку изделий ручной работы и творческие мастер-классы. Мероприятие начнется в 13:00.

Масштабную программу «Солнечная Масленица» проведут 2 марта в местах прогулок и отдыха по всему округу. Центральной площадкой традиционно станет парк Толстого. Гости праздника примут участие в творческих мастер-классах и спортивных активностях. Подобные программы ожидают и посетителей парков Величко, «Дубки», «Экоберег» и «Подрезково». Начало в 12:00.

Помимо этого, жителей приглашают на тематические концерты. Их проведут в Доме культуры «Лунево» в 12:00 и в Доме культуры «Контакт» в 18:00.