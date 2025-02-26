Масленицу отметят в городском парке Егорьевска в воскресенье

В предстоящее воскресенье, 2 марта, в парке «Пегас» пройдут проводы зимы. Для жителей округа подготовили праздничную программу «Солнечная Масленица».

По словам организаторов, в этот день посетителей ждут увлекательные развлечения, разнообразные угощения и незабываемые впечатления.

«Для гостей парка проведут концерт. Выступят творческие коллективы и артисты, которые порадуют зрителей народными песнями и танцами. Все желающие смогут принять участие в праздничной лотерее и выиграть призы и подарки. Также организуют конкурсы и интерактивы, розыгрыши и выставки», — рассказали в парке.

Жители округа с нетерпением ждут праздника.

«С детства хожу на масленичные гуляния — на них всегда весело и очень интересно. Масленица ассоциируется с окончанием зимы и наступлением моего любимого времени года — долгожданной весны. Да и полакомиться блинами с чаем можно», — рассказал местный житель Антон Игнатов.

Праздник запланирован на 2 марта. Начало в 12:00. Вход на мероприятие свободный.