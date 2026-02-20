Масленицу отметят в Егорьевске

Егорьевский историко-художественный музей предложил жителям необычный формат праздника, объединяющий старинные традиции и современную тягу к здоровому образу жизни. Здесь запускается проект «масленичного фитнеса».

Главными участниками игрового блока станут дети. Правила игры «Запрещенное движение» требуют предельной концентрации. Ведущий проводит интенсивную гимнастическую разминку, а юные участники должны в точности повторять за ним все движения, кроме одного — заранее оговоренного «запрещенного». Кульминация праздника в музее намечена на воскресенье, 22 февраля.

«В Каминном зале гостей ждут театрализованные зарисовки и рассказы о самых интересных и малоизвестных обычаях Масленицы. Для тех, кто боится последствий „блинной диеты“, подготовили уникальный „фитнес со сковородками“ — упражнение на координацию и выносливость. Гости смогут разучить движения знаменитой Степановской кадрили. Праздник не обойдется без традиционной дегустации румяных блинов с ароматным чаем из самовара», — сообщили организаторы.

Завершится мероприятие гуляниями в музейном дворике, где по традиции сожгут чучело Масленицы.