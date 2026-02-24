Масленицу отметили воспитанники семейного центра «Непоседы» в Балашихе

Для детей провели анимированное шоу с исполнением народных песен. Еще в программу вошли подвижные игры, мастер-классы и сжигание праздничного чучела.

Гуляния в семейном центре помощи семье и детям «Непоседы» организовал региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» при поддержке Общественной палаты округа, мотоклуба «Ночные волки» в Железнодорожном и общественной организации «Русский щит».

В мероприятии приняли участие руководитель центра «Волонтеры Подмосковья», председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова, исполняющий обязанности директора семейного центра Юлия Киселева, представители мотоклуба «Ночные волки», воспитанники «Непосед» и Центра особых детей «Лучик».

«Благодарю наших партнеров за помощь в организации мероприятия, активностей и предоставленные угощения для ребят. Благодаря вашей поддержке мы создаем для детей настоящий праздник и атмосферу тепла», — рассказала Елена Жарова.

Масленичные гуляния для семейного центра «Непоседы» стали ежегодной традицией.

«Мы очень ждали этот праздник и благодарны за него организаторам. Гуляния прошли весело и ярко. Очень приятно, что к нам регулярно приезжают наши друзья, чтобы вместе провести такие мероприятия», — отметила Юлия Киселева.

В «Непоседах» живут дети от младенчества до 18 лет из 12 округов Подмосковья. Среди воспитанников — оставшиеся без попечения родителей, а также дети из многодетных семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.