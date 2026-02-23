Масленицу отметили в парках Химок

В Химках с размахом встретили весну: масленичные гуляния объединили жителей всех микрорайонов, а главной площадкой праздника стал парк Толстого. Зиму здесь провожали по-настоящему тепло — с песнями, играми, ароматом свежих блинов и большой праздничной программой, которая развернулась для гостей с самого полудня.

Вместе с горожанами встретить весну пришли лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова и депутат Юлия Ишкова. На площадках парка кипела жизнь: концертные выступления сменялись игровыми и масленичными аттракционами, а творческие мастер-классы собирали и детей, и взрослых. Главным гастрономическим символом праздника стали блины — с самыми разными начинками и на любой вкус.

— Такие праздники создают особую атмосферу уюта и радости. Здесь люди улыбаются, общаются и по-настоящему чувствуют, что они — часть большого и дружного города, — подчеркнула Юлия Ишкова.

— Очень ценно видеть, как жители активно участвуют в празднике, поддерживают традиции и разделяют эти эмоции друг с другом, — отметила Алина Шалимова.

Масленица в парке стала отличным поводом провести выходные на свежем воздухе, прийти всей семьей и зарядиться весенним настроением. Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев подчеркнул значимость таких событий для городской культуры.

— Масленица — это не просто народный праздник, а живая традиция, которая объединяет семьи, поколения и весь город. Особенно важно, что такие события проходят в наших парках и становятся доступными для каждого, — отметил Васильев.

Масленица — один из самых древних и любимых народных праздников, символизирующий проводы зимы и встречу весны. В Химках масленичные гуляния ежегодно проходят на городских общественных пространствах и собирают тысячи жителей, становясь важной частью реализации проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».