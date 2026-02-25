«Масленичные старты» провели для работников завода в Подольске
Проводы зимы на предприятии «ЗиО-Подольск» в этом году прошли под знаком здорового образа жизни. Местом встречи стал живописный Дубровицкий лес, где сотрудники завода и их семьи не только угощались блинами, но и соревновались в скорости и ловкости.
Почетным гостем мероприятия стал депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. «Здорово, что люди приходят на такие мероприятия семьями», — отметил он.
Кульминацией праздника стали «Масленичные старты». Гонки на лыжах собрали десятки любителей активного отдыха.
«Такой праздник, исконно русский, озорной, веселый, дает возможность пообщаться, отдохнуть в неформальной обстановке с коллегами, друзьями, семьями», — сказал генеральный директор АО «ЗиО-Подольск» Антон Лебедев.
Пока одни участники боролись за секунды на лыжне, другие покоряли гастрономические вершины. Гостей праздника ждали хороводы, веселые конкурсы от аниматоров и, конечно, мастер-классы. Самые юные участники учились расписывать пряники, а их родители с удовольствием дегустировали главное блюдо праздника — румяные блины и баранки с разнообразными начинками.
Такие мероприятия не только сближают коллектив, но и дарят заряд энергии на долгое время. Поэтому руководство предприятия планирует и дальше проводит подобные гуляния.