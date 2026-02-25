«Масленичные старты» провели для работников завода в Подольске

Проводы зимы на предприятии «ЗиО-Подольск» в этом году прошли под знаком здорового образа жизни. Местом встречи стал живописный Дубровицкий лес, где сотрудники завода и их семьи не только угощались блинами, но и соревновались в скорости и ловкости.

Почетным гостем мероприятия стал депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. «Здорово, что люди приходят на такие мероприятия семьями», — отметил он.

Кульминацией праздника стали «Масленичные старты». Гонки на лыжах собрали десятки любителей активного отдыха.

«Такой праздник, исконно русский, озорной, веселый, дает возможность пообщаться, отдохнуть в неформальной обстановке с коллегами, друзьями, семьями», — сказал генеральный директор АО «ЗиО-Подольск» Антон Лебедев.