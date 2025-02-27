Масленичные игры и конкурсы провели в Доме культуры «Цементник» в Воскресенске

Древний славянский праздник по традиции продолжается в течение недели. Сотрудники культурно-досугового учреждения Воскресенска организовали множество разнообразных активностей для людей самого разного возраста.

Игровые программы «Блинная перезагрузка!» и «Масленица пришла, весну привела» провели для воспитанников детских садов «Непоседа» и «Чайка». Ребята с удовольствием резвились на свежем воздухе, играли, танцевали и разгадывали загадки про блины.

Для воспитанников КЦСОР «Воскресенский» сотрудники ДК «Цементник» устроили настоящий ярмарочный «Масленичный балаган». Гостей праздника ждали традиционные народные забавы: петушиные бега, мешочные бои, перетягивание каната и, конечно, хоровод.

Методисты Дома культуры подготовили для маленьких гостей увлекательный мастер-класс «Парад блинов». Дети мастерили символ праздника — солнышко, сложив лист бумаги в технике оригами и превратив заготовку в объемную аппликацию.