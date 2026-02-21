Масленичные гуляния пройдут во всех микрорайонах Химок

Для гостей подготовили концерты, хороводы, эстафеты и масленичные аттракционы. Под открытым небом развернется город мастеров «Славянская слобода»: в ремесленных шатрах можно будет попробовать себя в кузнечном деле, стрельбе из лука и других промыслах. Также запланированы показательные бои от клубов исторической реконструкции Подмосковья.

Депутат Галина Болотова отметила, что Масленица объединяет поколения и напоминает о силе народных традиций. В Химках такие события стараются делать яркими, душевными и интересными для всей семьи.

Кульминацией праздника в 15:00 станет огненное шоу «Гори, гори ясно!» и сожжение чучела. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула, что сила округа — в людях, а праздник дает возможность собраться большой семьей, вспомнить традиции и вместе строить будущее.

Гулянья также пройдут в парках имени Величко, «Дубки», «Экоберег», «Подрезково» и у дома культуры «Фирсановка». Начало программ — в 12:00, а в Фирсановке — в 15:00.