Масленичные гуляния прошли в Воскресенске

Масленичная неделя в городском округе Воскресенск завершилась 22 февраля по-настоящему солнечно, весело и вкусно — главной площадкой общеобластного праздника «Солнечная Масленица» по доброй традиции стал парк усадьбы Кривякино. Глава округа Алексей Малкин вместе с заместителями и депутатами партии «Единая Россия» поздравил многочисленных жителей и гостей с проводами зимы и долгожданной встречей весны.

Творческие коллективы и организации сферы культуры округа приготовили для гостей обширную праздничную программу. Для посетителей работала ярмарка народных промыслов с сувенирами и уникальными изделиями ручной работы, проходили познавательные викторины и творческие мастер-классы. Гостей ждали традиционные масленичные хороводы, песни и пляски, а также показательные выступления «Казарлы» с лихой рубкой шашкой. И, конечно, блины — вкусные и сытные — радовали и детей, и взрослых.

Кульминацией праздника стало традиционное сожжение чучела Масленицы — символа уходящей зимы.