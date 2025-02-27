Масленичные гуляния прошли в центре культуры и досуга в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Их открыл депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов. Праздничное мероприятие прошло в Сельском центре культуры и досуга «Рассвет» и собрало жителей Балашихи, а также учеников школы № 6.

Гости приняли участие в традиционных активностях: они водили хороводы, пели русские народные песни, танцевали, разгадывали загадки и, конечно, ели блины со сгущенным молоком и джемом. Ярким завершением праздника стало красочное файер-шоу.

«Мы поздравили жителей с началом весны и пожелали им хорошего настроения, здоровья, мира и тепла в каждый дом», — отметил депутат Тарас Ефимов.

Это уже пятая Масленица, которую организуют на левом берегу Саввинского пруда. С каждым годом праздник привлекает все больше жителей, становясь настоящей традицией для городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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