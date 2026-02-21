Масленичные гуляния прошли в сквере «Красный Текстильщик» в Серпухове

Сквер Красный Текстильщик стал центром праздничных гуляний, объединивших жителей и гостей округа. Для них выступили творческие коллективы с насыщенной культурной программой.

Со словами приветствия к гостям обратилась депутат окружного Совета Надежда Еремина. Она поблагодарила артистов за яркую и активную программу.

Завтра масленичные гуляния продолжатся во всех точках городского округа, включая отдаленные сельские населенные пункты. Основные площадки: парк имени Олега Степанова, площадка у ДК имени Ленина, где праздник организуют детский музыкальный театр «Зазеркалье» и «Здоровое Отечество», Центр культурного развития «Вертикаль» в Пущине, Культурно-досуговый центр «Протон» в Протвине, а также парк в деревне Сераксеево. Жителей и гостей округа ждут народные игры, песни, танцы и традиционные угощения.