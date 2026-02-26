Масленичные гуляния прошли в парке в Раменском

Жители и гости Раменского отметили завершение Масленичной недели народным гуляньем на площадке «Лира» в городском парке. Праздник прошел ярко, душевно и по‑настоящему массово.

Мероприятие открыли почетные гости. Жителей округа с праздником поздравили депутат Государственной думы Александр Коган, заместитель главы Раменского округа Василий Езерский и председатель окружного совета депутатов Юрий Ермаков.

Настроение задавал фольклорный ансамбль «Русская песня» — под его задорные мотивы дети и взрослые и пускались в пляс и с удовольствием подпевали знакомые мелодии. Каждый желающий мог посетить выставку пожарной техники от МЧС, ярмарку, семейные мастер-классы и масленичный пир.

Организаторы подготовили для гостей парка множество различных активностей. Участники проявляли ловкость в метании валенка, беге в мешках, поднятии гири и других увлекательных соревнованиях. Завершился праздник зрелищным огненно-пиротехническим шоу