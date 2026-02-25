Масленичные гуляния прошли в Орехово-Зуевском округе

Новое место притяжения горожан открылось осенью прошлого года. На праздник здесь собралось более 5 тысяч гостей. В парке можно было закружиться в хороводе, поучаствовать в старинных забавах, испытать свои возможности в народных ремеслах и просто весело провести время.

«Зиму провожаем вот так весело, дружно, очень хорошее настроение у всех! Играем в народные славянские игры, блины, в общем, впечатление замечательное и настроение прекрасное», — поделилась впечатлениями одна из участниц праздника.