Масленичные гуляния прошли в Орехово-Зуевском округе
Весело и шумно отметили Широкую Масленицу в Орехово-Зуеве. в лесопарке «Стрелки» развернулись широкие масленичные гуляния.
Новое место притяжения горожан открылось осенью прошлого года. На праздник здесь собралось более 5 тысяч гостей. В парке можно было закружиться в хороводе, поучаствовать в старинных забавах, испытать свои возможности в народных ремеслах и просто весело провести время.
«Зиму провожаем вот так весело, дружно, очень хорошее настроение у всех! Играем в народные славянские игры, блины, в общем, впечатление замечательное и настроение прекрасное», — поделилась впечатлениями одна из участниц праздника.
Масленица — это еще и настоящий гастрономический праздник. В этот день простой блин становится главным лакомством. Кафе и рестораны испекли для посетителей более 2 тысяч блинов в качестве бесплатного угощения. Желающих попробовать выстроилась целая очередь.
Дети, да и взрослые, забыв о возрасте, с удовольствием перетягивали канат, участвовали в эстафетах с блинами, как в старину на Руси. Кульминацией торжества стало сожжение чучела. Считается, что в огне сгорают все несчастья и обиды, а вместо них приходит весна, хоть пока и только календарная.