Масленичные гуляния прошли в Наро-Фоминске

Массовыми гуляниями завершилась Масленичная неделя в Наро-Фоминске. Центральный городской парк имени Воровского в этот день превратился в тематическую площадку старославянского праздника.

Основное веселье сконцентрировалось вокруг главной сцены парка, где творческие коллективы радовали жителей и гостей города своими яркими номерами. Поздравить с праздником горожан не забыли и представители администрации округа.

Пока со сцены рекой лились песни и поздравления, вокруг царила не менее оживленная праздничная атмосфера. Для самых маленьких гостей парка работали аттракционы, любители скорости катались на надувном банане, но самым зрелищным актом программы традиционно стал ледяной столб. Чтобы достать с него заветный приз, надо было проявить смекалку. Одному из первых победителей в этом помог обильно намазанный на тело мед.