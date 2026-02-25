Масленичные гуляния прошли в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове

Культурно и с размахом провожали зиму в усадьбе «Мелихово» в округе Чехов. Народные гулянья здесь прошли по всем русским традициям: с угощениями, забавами, концертами и ярмаркой.

Главной площадкой мероприятия стала поляна под названием «Крыжовник». Атмосферу праздника создавали актеры театра «Чеховская студия», солистка военного оркестра Маргарита Князева, а также коллектив «Борода-фолк». От холода спасали горячий чай из самовара, угощения и, конечно, народные забавы.

В спортивных играх участвовали и гости из дальних городов, в том числе и учитель биологии из Челябинска Елена Михайлова. «Я очень люблю Мелихово, часто здесь бываю. Это не первая моя Масленица. Но в этом году, как никогда, и снега много, и игры потрясающие просто», — поделилась впечатлениями Елена Михайлова.