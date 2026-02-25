Масленичные гуляния прошли в Лотошине
Главной площадкой празднования Широкой Масленицы стал городской парк культуры и отдыха. В народных гуляньях с удовольствием поучаствовали жители всех возрастов.
Для гостей выступил вокальный ансамбль «Рассея», исполнивший народные композиции. Программа праздника включала песни, танцы, хороводы, театрализованное шоу, веселые конкурсы и, конечно же, множество самых разнообразных блинов. Все средства от продажи главного символа праздника пойдут на помощь участникам спецоперации.
Для детей бойцов СВО мастер-класс приготовления румяных блинчиков, со своими, лотошинскими секретами, провела глава округа Екатерина Долгасова.
«Зиму мы провожаем настоящую — снежную, суровую, которая испытывала нас на прочность, с метелями, сугробами. Но нам ничего в нашей администрации не страшно, мы справились, и уверена, что мы встретим весну и будем дальше развивать нашу территорию», — отметила Екатерина Долгасова.
В этот день было много настоящих богатырских забав — перетягивание каната, гиревой спорт и покорение масленичного столба. В общей сложности народные гулянья и проводы весны прошли на 20 площадках округа Лотошино