Масленичные гуляния прошли в Лотошине

Для гостей выступил вокальный ансамбль «Рассея», исполнивший народные композиции. Программа праздника включала песни, танцы, хороводы, театрализованное шоу, веселые конкурсы и, конечно же, множество самых разнообразных блинов. Все средства от продажи главного символа праздника пойдут на помощь участникам спецоперации.

«Зиму мы провожаем настоящую — снежную, суровую, которая испытывала нас на прочность, с метелями, сугробами. Но нам ничего в нашей администрации не страшно, мы справились, и уверена, что мы встретим весну и будем дальше развивать нашу территорию», — отметила Екатерина Долгасова.