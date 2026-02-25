Масленичные гуляния прошли в Лобне

Зиму в Лобне, как всегда, проводили с размахом — как и полагается, в последний день перед самым строгим и продолжительным Великим постом. Горожане соревновались в силе и ловкости, плясали, пели, радовались предстоящей весне и желали друг другу и любимому городу успехов и процветания.

Программа праздника включала хороводы, перетягивание каната, битву на подушках, гонки со сковородками, катание на лошадях, мини-зоопарк и массу других развлечений. К празднику напекли 2 тысячи блинов, которые раздавали гостям заместители главы города, депутаты и общественники.

Глава Лобни Анна Кротова лично запустила «Колесо удачи», которое предсказало округу успех и благополучие.

«Масленица — праздник, очень близкий нашему городу. Потому что это традиция, и традиционно это тепло, гостеприимство, вкусные блины. Дума, что сегодня мы очень хорошо должны проводить эту трудную, тяжелую, снежную зиму и встретить весну, которая принесет нам свет, радость, вдохновение», — обратилась к собравшимся Анна Кротова.