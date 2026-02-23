Масленичные гуляния прошли в Левобережном районе Химок

Аромат горячей выпечки, звонкие народные песни и яркие хороводы наполнили парки Химок в минувшие выходные — масленичный марафон охватил все микрорайоны округа. В парке «Экоберег» жители и гости микрорайона Левобережный собрались целыми семьями, чтобы весело и дружно завершить масленичную неделю, а разделить радость праздника с горожанами пришли муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина.

Для гостей праздника в «Экобереге» подготовили насыщенную программу: концертные номера сменялись активной анимацией, а любители подвигаться могли принять участие в спортивных играх и зажигательной дискотеке под открытым небом. На ярмарке мастеров можно было приобрести уникальные сувениры ручной работы и испытать удачу в традиционных конкурсах на ловкость и смекалку.

— Главный герой Масленицы — это, конечно, золотой румяный блин, напоминающий солнышко, по которому так истосковались люди за время долгой зимы. В старину верили: чем больше блинов испечешь, тем счастливее будет год. По их форме и количеству даже судили о своем будущем, загадывая желания на грядущую весну, — поделилась депутат Ирина Спирина.

Главным символом и угощением дня, как и столетия назад, оставались блины. Круглые, горячие, с пылу с жару, с десятками начинок или просто с маслом — они символизируют обновление природы и плодородие.

— Сегодня, как и в былые времена, этот праздник в Химках встречают с настоящим русским размахом: с песнями, танцами и конкурсами, — отметила Наталья Каныгина.

Самой масштабной площадкой народных гуляний стал парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого. Шумно и весело зиму также провожали в парках имени А. Величко, «Дубки» и «Подрезково», где прошли масштабные народные забавы, выступления творческих коллективов и, конечно, традиционные масленичные обряды, объединившие жителей в ожидании теплой весны.