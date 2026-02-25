Масленичные гуляния прошли в Кузьминском лесопарке в Котельниках

В последний день масленичной недели в городском округе Котельники пела, играла, плясала, веселилась «Широкая Масленица». Шумно и гостеприимно отмечали этот народный праздник в Кузьминском лесопарке.

Для зрителей организаторы подготовили множество развлечений. На территории лесопарка развернулись традиционные русские забавы: «Снежковый тир», «Летящий валенок», а также тантамарески «Русская матрешка». Для любителей творчества работали мастер-классы «Ремесленная слобода». Возле сцены развернулась выставка уникальных масленичных кукол «Ой, Маслена-красота!». А в зоне теплого очага гости смогли согреться горячим чаем и отведать румяных блинов.

«Если мы посмотрим на народ, они улыбаются, они довольны, они счастливы, что попали на такое веселое гуляние. Они вместе с нами угощаются горячим чаем, блинами. Весело проводят время вместе с нами. В общем, отдыхают, готовятся к трудовой неделе, и мы для них стараемся», — отметил организатор мероприятия Павел Кузнецов.