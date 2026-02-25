Масленичные гуляния прошли в Кузьминском лесопарке в Котельниках
В последний день масленичной недели в городском округе Котельники пела, играла, плясала, веселилась «Широкая Масленица». Шумно и гостеприимно отмечали этот народный праздник в Кузьминском лесопарке.
Для зрителей организаторы подготовили множество развлечений. На территории лесопарка развернулись традиционные русские забавы: «Снежковый тир», «Летящий валенок», а также тантамарески «Русская матрешка». Для любителей творчества работали мастер-классы «Ремесленная слобода». Возле сцены развернулась выставка уникальных масленичных кукол «Ой, Маслена-красота!». А в зоне теплого очага гости смогли согреться горячим чаем и отведать румяных блинов.
«Если мы посмотрим на народ, они улыбаются, они довольны, они счастливы, что попали на такое веселое гуляние. Они вместе с нами угощаются горячим чаем, блинами. Весело проводят время вместе с нами. В общем, отдыхают, готовятся к трудовой неделе, и мы для них стараемся», — отметил организатор мероприятия Павел Кузнецов.
Гости с большим интересом не только смотрели театрализованное представление «Прощай, Масленица», подготовленное творческими коллективами культурного комплекса «Котельники» и спортивной школы «Котельники», но и сами активно принимали в ней участие. Чествуя Масленицу, все присутствующие водили хороводы, пели частушки и играли вместе с артистами.
Масленичные гуляния организовали в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».