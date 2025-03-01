Масленичные гулянья прошли на Губернаторской площади в Можайске

На Губернаторской площади в Можайске прошли масштабные проводы зимы. С самого утра здесь царила праздничная атмосфера: аромат свежих блинов и других традиционных угощений наполнял воздух, а гости наслаждались любимыми блюдами на свежем воздухе.

Праздничную программу украсили выступления танцевальных и певческих коллективов округа. Особое внимание привлекли тематические зоны мастер-классов, где каждый мог попробовать свои силы в создании праздничных сувениров. Артисты в ярких национальных костюмах охотно общались с гостями и фотографировались с ними, создавая атмосферу настоящего народного праздника.

Одной из главных достопримечательностей праздника стал огромный улыбающийся масленичный блин, с которым фотографировались все желающие.

Гостей праздника угощали вкусными блинами и ароматным чаем, а живое выступление артистов сделало чаепитие по-настоящему незабываемым. Завершением торжества стал большой праздничный хоровод, объединивший всех участников мероприятия.