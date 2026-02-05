Масленичные гуляния пройдут в усадьбе Даровое в Зарайске 22 февраля

В усадьбе Достоевских Даровое, которая входит в состав Коломенско-Зарайского музея-заповедника, 22 февраля пройдет традиционное празднование Масленицы. Принять участие в праздничных гуляниях могут все желающие.

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что билеты на праздник уже поступили в продажу.

Именно в усадьбе Даровое Федор Достоевский провел ранние годы жизни и впервые познакомился с крестьянскими обычаями и народной культурой.

Масленицу в этом пространстве отмечают, стараясь воссоздать атмосферу XIX века. Посетителям расскажут, как проходили гуляния в те времена, во что играли дети, как развлекались взрослые и чем угощали гостей в последние дни перед Великим постом.

Праздник дополнят живая музыка и народные забавы. На сцене выступят фольклорные коллективы ансамбль «Рось», «ТОП-Вечера» и «Шыбер-Выбер», которые исполнят традиционные песни и проведут хороводы.

Для гостей подготовят балаганный театр с Петрушкой, а всех желающих пригласят присоединиться к старинным народным играм, в которые с одинаковым удовольствием играют и дети, и взрослые.

Тем, кто любит творить, предложат поучаствовать в мастер-классах. Опытные ремесленники покажут, как изготавливать маски и народные куклы из ткани, соломы и лыка.

Отдельная часть программы будет посвящена еде. Энтузиасты исторической кухни «Taste of History. Попробуй историю на вкус» познакомят посетителей с тем, какие блюда готовили на Масленицу в прошлом и почему они считались праздничными.

Гуляния продлятся с 12:00 до 15:30 и подойдут для всей семьи.

Мероприятие пройдет по адресу: Московская область, Зарайск, деревня Даровое, дом № 1А.

Подробности и билеты доступны на сайте Коломенско-Зарайского музея-заповедника. Для детей до 14 лет вход на праздник будет свободным.