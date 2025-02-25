Масленичные гулянья пройдут в парках Павловского Посада 1 и 2 марта

Один из самых древних и любимых праздников на Руси отметят в городском округе. В ближайшую субботу, 1 марта, жители и гости муниципалитета смогут посетить парк культуры и отдыха в Павловском Посаде и проводить зиму.

В 10:45 состоится встреча гостей «Собирайся, народ! Масленица к нам идет». После этого для самых юных участников гуляний на центральной площадке парка пройдет интерактивная программа. Также будут организованы мастер-классы «Яркое солнышко». А на центральной сцене выступят с концертом творческие коллективы округа.

С 12:00 начнется розыгрыш призов и заработает самоварно-блинная станция «С медом да вареньем».

В 13:00 продолжится праздничная программа творческих коллективов округа на главной сцене. Игры и забавы для детей пройдут на детской площадке. Праздничные мероприятия продолжатся театрализованным представлением «Как скоморохи за весной ходили». Завершатся масленичные гулянья концертной программой.

Весь праздничный день в парке будет работать фотозона «Заходи на блины», где каждый сможет сделать яркие фотографии. Гости также смогут приобрести продукцию народных промыслов на ярмарке «Масленица в красках».

В Электрогорске праздничные гулянья пройдут 2 марта. Вход на все мероприятия свободный.