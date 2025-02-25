Масленичные гулянья пройдут в парках Одинцовского округа 1 марта

Жителей и гостей Одинцова приглашают отпраздновать Масленицу в парках округа с весельем и размахом. Праздничные мероприятия стартуют 1 марта в парке имени Ларисы Лазутиной, а также в парке Героев 1812 года.

Всеми любимая «Лазутинка» откроет свои двери в 11:30. Гостей ожидают яркий праздник с фестивалем блинов, детский лыжный забег, аттракционы, интерактивные программы, выступления фольклорного коллектива и творческие мастер-классы, где можно будет создать игрушки из лыка и расписать ложки в гжельском стиле.

В 12:00 в парке Героев 1812 года начнется Масленичный базар. Для любителей активного отдыха подготовят «вкусные» станции и эстафеты как для детей, так и для взрослых.

Масленичные гулянья в парке Захарово стартуют 2 марта в 11:00. Здесь гости смогут отведать блины, поучаствовать в состязаниях, а также спеть и станцевать вместе с народными коллективами.

В 12:00 празднования начнутся и на Центральной площади Одинцова, у Дома культуры «Солнечный». В парках «Раздолье», Малевича и городском парке Звенигорода гуляния пройдут 2 марта со множеством аттракционов, конкурсов и мастер-классов с 12:00.