Масленичные гуляния пройдут в Мелихове 21 февраля

Гостей ждет уличный праздник с активностями на свежем воздухе. Для детей и взрослых подготовили игры, эстафеты и веселые конкурсы, в которых можно участвовать всей семьей.

Атмосферу народного гулянья создадут живая музыка и песни. На площадке выступит коллектив «Борода-фолк», а также солистка военного духового оркестра Общевойсковой академии Маргарита Князева, которая исполнит русские народные композиции.

Праздничная программа связана и с литературным наследием Антона Чехова. Актеры театра «Чеховская студия» покажут небольшие сценки по его рассказам.

Тем, кто захочет провести время спокойнее, предложат пройтись по музейной территории и осмотреть экспозиции «Баня», «Главный дом», «Флигель-кухня», а также посетить выставку «Рисунки Чехова», где можно увидеть редкие материалы и узнать больше о жизни писателя.

Кульминацией станет сжигание чучела Масленицы. Этот обряд символизирует прощание с зимой и встречу весны — момент, которого каждый год ждут и дети, и взрослые.

Праздник начнется в 12:30. Билеты уже продаются, их количество ограничено. Подробности и актуальная информация опубликованы на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».