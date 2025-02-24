Масленичные гулянья пройдут в Кузьминском лесопарке в Котельниках 2 марта

В Кузьминском лесопарке городского округа Котельники в последние дни февраля для жителей подготовили спортивные и познавательные мероприятия. А в воскресенье, 2 марта, состоятся масленичные гулянья «Солнечная Масленица».

Так, 25 и 27 февраля в Кузьминском лесопарке жители Котельников займутся скандинавской ходьбой. Занятия по бегу и общей физподготовке пройдут 26 февраля. Развлекательную анимационную и образовательную программу «Узнавай-ка» для юных гостей парка организуют в пятницу, 28 февраля.

В первый день весны пройдет традиционный забег сообщества «5 верст Котельники Кузьминский». А 2 марта состоится самое долгожданное событие недели — масленичные гулянья «Солнечная Масленица». Жителей ждут театрализованные представления, масленичное шествие, веселые игры и хороводы, творческие мастер-классы. Гостей Кузьминского лесопарка угостят горячим чаем с блинами. Все желающие смогут покататься на лошадях и сфотографироваться на память в специально оборудованной фотозоне.

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