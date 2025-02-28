Масленичные гулянья пройдут в городском парке Солнечногорска 2 марта

Масленичную неделю завершат в Солнечногорске большой праздничной программой. Различные игры, конкурсы, яркие выступления и много другой пройдут 2 марта на набережной «Выстрел» и в городском парке культуры и отдыха.

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах в славянском стиле «Кручу-верчу» и в игровой программе «Деревянные забавы». В центре внимания окажутся традиционные масленичные столбы, катания на лошадях и оленях, контактный мини-зоопарк с козочками, чайные зоны и многое другое.

Культурная программа включает в себя зрелищное огненное шоу, выступления творческих коллективов округа и приглашенного фолк-коллектива, а также спектакль от уличного театра «Черный квадрат». Праздник дополнит ярмарка, где можно приобрести уникальные сувениры и вкусные лакомства.