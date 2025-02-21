Традиционный Масленичный фестиваль проведут на экоферме «Былинкино» в Луховицах 1 марта. Организаторы подготовили для гостей масштабную развлекательную программу.
Министерство культуры и туризма Московской области сообщило, что на празднике выступят народные ансамбли. Посетителей ожидают песни и танцы под живую музыку, спортивные игры, представление о варяжской дружине, встреча с самой красивой козой России и ярмарка.
На фестивале под руководством президента Международного альянса кулинаров Валентина Лобачева приготовят самый большой сырный суп в России. Также гости смогут попробовать блины и пироги. В финале праздника участники сожгут чучело Масленицы.
Гуляния на экоферме «Былинкино» начнутся в 12:00.
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Масленичные гуляния пройдут на экоферме в Луховицах 1 марта
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