Масленичную программу для детей с ОВЗ провели в Химках

Развлекательную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященную Масленице, организовали в парке Толстого в Химках. Праздник посетили 20 маленьких гостей.

Жителей со сцены развлекали аниматоры в ярких костюмах скомороха и Масленицы. Самые маленькие смогли поучаствовать в подвижных играх, эстафетах, танцах, хороводах под задорную традиционную музыку, познавательных викторинах и конкурсах.

После активной части программы все участники присоединились к пиршеству: их угощали блинами с вареньем и сметаной.

Масленичные гуляния для особенных детей организовали при поддержке местного отделения «Союза женщин России».

«Такие праздники — это не просто веселье, это радость, улыбки и незабываемые моменты для детей и их семей», — отметила председатель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.

Праздничные гуляния провели во всех микрорайонах Химок. Яркую тематическую программу организовали в парках округа. Мероприятия посетили свыше пяти тысяч человек.