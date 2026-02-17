Масленичная неделя пройдет в парках Богородского округа

Мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, состоятся в парках Богородского городского округа. В воскресенье будут отмечать Широкую Масленицу.

Организаторы откроют массовые гуляния в 12:00 в парках «Липовая аллея», Глуховском и Центральном. Программа праздника включает конкурсы, традиционные народные забавы, театрализованные представления, угощения, ярмарку и выступления фольклорных коллективов.

20 февраля парки «Роща», «Липовая аллея», Глуховский и Центральный проведут тематические мероприятия «Парковые вечерки». Организаторы подготовят игровые программы и творческие мастер-классы, посвященные масленичной неделе. Начало мероприятий запланировано на 15:00, 16:00, 16:30 и 17:00 в разных парковых зонах.

21 февраля в Центральном парке Ногинска состоится День спорта. В 9:00 движение «5 верст» проведет традиционный забег. В 10:00 в камерном зале парка специалисты организуют занятия по нейрофитнесу.

В 11:30 и 13:00 в резиденции Деда Мороза пройдут мастер-классы по росписи пряников и созданию изделий декоративно-прикладного творчества. В 16:00 Центральный парк представит театральную постановку «Морозко», которую исполнят воспитанники театрального отделения Ногинской детской школы искусств.

В 13:30 в парке «Роща» начнутся масленичные гуляния. Организаторы обеспечат работу городка аттракционов, проведут театрализованное представление, организуют угощение блинами и концерт фольклорных коллективов.