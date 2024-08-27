Маскировочные сети отправят в зону СВО из Лосино-Петровского

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

Волонтеры «Молодой гвардии» в Лосино-Петровском изготавливают маскировочные сети. Скоро новую партию отправят в зону спецоперации.

Бойцам на передовой отправят очередную посылку из Лосино-Петровского городского округа. В нее войдут маскировочные сети. Их подготовили волонтеры.

«В этот тяжелый период главное — сохранять общность и единение. Нашим бойцам, которые сейчас находятся на передовой, очень важна наша поддержка. Только совместными усилиями мы сможем одержать победу», — прокомментировали волонтеры «Молодой гвардии единой России».

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