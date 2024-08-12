Машину с гуманитарной помощью для жителей Курской области отправили из Шатуры

Фото: Татьяна Синельникова

Вещи и предметы первой необходимости собрали волонтеры Шатуры для жителей Курской области. Сбор гуманитарной помощи в округе продолжится.

В посылку вошли продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, мелкая бытовая техника, матрасы от местной фабрики. Гуманитарную помощь передадут в региональный пункт сбора в Балашихе.

«На призыв оказать посильную помощь и внести свой вклад в сбор товаров для курян откликнулись многие шатуряне. Мы на этом не останавливаемся. Сбор гумпомощи будет продолжен, потому что поддержку нужно оказать всем пострадавшим», — прокомментировал директор Комплексного молодежного центра Руслан Губанов.

Отметим, что пункты сбора в Шатуре работают в доме № 5 на Спортивной улице и доме № 6 на Интернациональной улице.

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