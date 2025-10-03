Машиностроительный завод в Орехово-Зуеве присоединился к проекту промтуризма

Орехово-Зуевский округ присоединился к региональному проекту промышленного туризма «Звезды Победы». Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, для участников специальной военной операции организовали экскурсию на АО «Демиховский машиностроительный завод».

Гости познакомились с процессом сборки современных электропоездов, узнали об истории и перспективах предприятия, а также о условиях работы, вакансиях и социальных гарантиях для сотрудников.

Проект «Звезды Победы» предусматривает экскурсии на предприятия региона для участников СВО с целью последующего трудоустройства. Инициатива помогает защитникам адаптироваться, обучаться и развивать профессиональные навыки. Программа, которую реализует правительство Подмосковья, стала первой в России в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».