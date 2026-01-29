Машиностроительный завод в Коломне закупил новую технику по инвестпрограмме

Фото: Коломенский завод планирует нарастить производственные мощности к 2028 году / Медиасток.рф

Новые станки ЧПУ заработали на Коломенском заводе в механическом цехе № 3. С их помощью будут обрабатывать крупногабаритные шестерни. Закупить ьехнику удалось благодаря инвестиционной программе.

Коломенский завод входит в состав «Трансмашхолдинг». Новое оборудование закупили там в рамках инвестиционной программы технического перевооружения. Ее реализуют при поддержке Минпромторга России с привлечением Фонда развития промышленности.

Один из новых станков может работать с заготовками диаметром до 6,5 миллиметра, второй рассчитан на пять тысяч миллиметров.

Как объяснили в региональном Мининвесте, оборудование отличается высокой производительностью и точностью.

«Станки оснащены линейными направляющими, автоматическими системами смазки и охлаждения. Это позволяет им выдерживать тяжелые режимы резания, сокращая количество черновых проходов и общее время обработки. По сравнению с предыдущими моделями, новинки работают быстрее и обеспечивают лучшее качество поверхности деталей», — отметили в министерстве.

Для станков уже разработали программы выпуска двух видов продукции. Позже номенклатуру планируют расширить.