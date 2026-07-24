Машиностроительный завод «Тонар» модернизировал линейку тракторных прицепов

Машиностроительный завод «Тонар», который находится в Орехово-Зуевском округе, обновил линейку тракторных прицепов. Изменения в конструкции были разработаны на основе отзывов и предложений пользователей техники, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Среди заметных изменений — модернизация самосвального тракторного прицепа «Тонар ПТ2». В новой версии изменена конструкция дышла, благодаря чему уменьшился радиус разворота и повысилась маневренность. Кроме того, прицеп получил модернизированную балансирную подвеску, более широкие шины, усиленное опорное устройство и обновленную конструкцию тента, совместимую с надставными бортами.

Изменения коснулись и моделей «Тонар ПТ7» и БС18. Для них также изменили форму дышла и усилили опорное устройство, что должно повысить надежность техники при работе в сложных условиях.

Все обновленные модели оснащаются универсальной пневматической тормозной системой, совместимой как с одно-, так и с двухконтурными тормозными системами тракторов.

Завод «Тонар» специализируется на производстве прицепной техники, внедорожных, шарнирно-сочлененных самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности. Продукция предприятия поставляется в различные регионы России и за рубеж.