Машиностроительному конструкторскому бюро в Реутове исполнилось 79 лет

В Химках отметили 79-летие со дня основания машиностроительного конструкторского бюро «Искра» имени Ивана Картукова. Предприятие играет ключевую роль в развитии отечественной оборонной промышленности.

В честь 79-летия на предприятии прошло патриотическое мероприятие. Муниципальные депутаты Валентин Герасимов, Ирина Спирина, Инна Монастырская и Николай Томашов поздравили сотрудников.

«Предприятие было основано в 1946 году и с тех пор играет ключевую роль в развитии отечественной оборонной промышленности. За десятилетия работы сотрудники конструкторского бюро разработали множество передовых решений в области ракетостроения и систем управления», — рассказал Николай Томашов.

Гостям мероприятия рассказали об истории основания «Искры» и ключевых достижениях.

«Помимо увлекательной лекции для гостей провели экскурс по страницам Виртуального музея „Химки 1941–1945: Все для фронта. Все для Победы“. Этот портал содержит архивные документы, фотографии и воспоминания ветеранов, рассказывая о вкладе города в Великую Победу», — поделился Валентин Герасимов.

Он также добавил, что сегодня память о прошлом приобретает особую значимость. Воспитание патриотизма и преемственности поколений — важные задачи, которые стоят перед обществом.

Патриотическое мероприятие в «Искре» стало частью масштабной программы «Успех в единстве поколений», которая несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что ее цель — объединение разных поколений вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.