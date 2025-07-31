Машинистов электропоездов в Красногорске поздравили с профпраздником

В первое воскресенье августа в России традиционно отмечают День железнодорожника. Глава Красногорска Артур Бадретдинов поздравил машинистов электропоездов с праздником.

К главе муниципалитета присоединились представители ОАО «РЖД», администрации округа, транспортной полиции и активисты «Молодой гвардии Единой России». Вручая подарки, Артур Бадретдинов обратился к работникам с речью.

«Ваш труд — это не просто управление сложной техникой, это гарантия безопасности и комфорта каждой поездки для тысяч наших пассажиров. Ваша преданность профессии, высокий профессионализм и ответственное отношение к работе заслуживают искренней благодарности», — сказал Артур Бадретдинов.

Также на станции провели профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь». Пассажирам напомнили о правилах безопасности на железнодорожном транспорте. Волонтеры вручали жителям и гостям Красногорска информационные листовки с правилами поведения на платформах и при пересечении путей. Сотрудники транспортной полиции проводили разъяснительные беседы.

«Уверен, что наши совместные усилия позволят сделать поездки на МЦД не только удобными и быстрыми, но и максимально безопасными для всех пассажиров», — заключил руководитель муниципалитета.