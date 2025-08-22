Машинист крана из Воскресенска победила на областном этапе конкурса профмастерства

Участники подготовили видеоролики о своей работе по новой специальности, а также ответили на вопросы по технике безопасности. Лучше всех с заданием справилась машинист мостового крана в «Объединенной химической компании „Уралхим“ в Воскресенске Анастасия Серегина.

«Семь лет назад я пришла работать на производство минеральных удобрений: сначала на складе, потом в лаборатории радиоанализа удобрений, а теперь — на кране. Это интересно! Машинист крана — это даже звучит здорово. Было свободное место, я на него попросилась, меня перевели и отправили в учебный центр. В прошлом году получила удостоверение крановщика и с удовольствием работаю», — поделилась Анастасия Серегина.

Теперь девушка представит Московскую область на федеральном этапе конкурса. Он состоится в начале октября.