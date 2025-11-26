Машинист из Королева стал победителем конкурса профессионального мастерства

Конкурс состоял из нескольких этапов, на которых оценивались подготовка аварийных бригад, оперативность диспетчерских служб, а также навыки инженеров, экскаваторщиков и сварщиков.

В нем приняли участие лучшие специалисты из более чем 40 ресурсоснабжающих предприятий Подмосковья.

Победителем в номинации «Лучший машинист экскаватора» стал водитель экскаватора королевского водоканала Сергей Белоусов. В ходе соревнований он продемонстрировал высокую точность управления техникой при разработке, обратной засыпке и планировке котлована.

Сергей Белоусов работает с 2019 года, а его стаж в профессии составляет более 25 лет. Он имеет шестой разряд, что свидетельствует о его высоком уровне квалификации и мастерства.

«Поздравляем Сергея Анатольевича с заслуженной победой и желаем ему дальнейших успехов в его ответственной и важной работе! Его профессионализм и преданность делу вносят значительный вклад в развитие и эффективное функционирование нашего предприятия,» — отметил руководитель городского предприятия Виталий Виноградов.