Мас-рестлеры из Люберец стали призерами чемпионата ЦФО

Мас-рестлеры городского округа Люберцы завоевали пять медалей различного достоинства на первенстве Центрального федерального округа. Мероприятие прошло в Калуге 26 октября.

Люберецкие спортсмены выступали в составе сборной Московской области под руководством Милы Шишкиной.

«Благодарю президента Федерации мас-рестлинга Калужской области Владимира Цуканова и всю его команду за прекрасно организованные соревнования! Поздравляю нашу команду с достойным результатом и желаю дальнейших успехов!» — отметил президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

Серебряные награды завоевали Валерия Милашевская, Софья Котикова и Анатолий Крол, бронзовые — Вячеслав Котиков и Мила Шишкина.

В Люберцах порядка 500 человек занимаются мас-рестлингом. Это национальный вид спорта Якутии, который добавили во всероссийский реестр в 2003 году как национальный, а в 2017 — как спорт Российской Федерации.