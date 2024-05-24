Маршруты речных путешествий для пенсионеров разработали в Химках

Сезон прогулок на свежем воздухе в разгаре. Поэтому для участников проекта «Доброфлот» в Химках разработали маршруты речных путешествий с посещением Северного речного вокзала и катанием по акватории Химкинского водохранилища.

Присоединиться к экскурсии можно два раза в неделю: по понедельникам и средам. Действует предварительная запись по телефону: +7 (495) 572-65-14.

«Напомню, что в начале мая в Химках дали старт новому сезону речных прогулок для участников проекта губернатора Московской области „Активное долголетие“. Проект „Доброфлот“ запустили по просьбе самих химчан», — отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар.

Можно принять участие и в других мероприятиях. Полный перечень представлен на сайте «Активного долголетия», в разделе «Активности».

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