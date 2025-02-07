Подмосковная Система-112 напомнила о приложении для отслеживания маршрута скорой

Мобильное приложение «112 МО» в Подмосковье стало удобным и важным инструментом для жителей. С его помощью можно не только вызывать скорую помощь, но и отслеживать маршрут ее следования в реальном времени.

Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо выполнить несколько простых шагов:

На главной странице приложения нажмите на значок машины скорой помощи;

Введите номер телефона, с которого поступил вызов на единый номер службы спасения 112;

На интерактивной карте появится движение бригады скорой помощи до нужного адреса.

Таким образом, приложение «112 МО» позволяет не только оперативно получать помощь, но и следить за временем прибытия скорой, что делает процесс еще более удобным и прозрачным для пользователей.

Ранее в Подмосковье составили топ обращений от жителей в службу спасения. Так, по данным Системы-112, большинство запросов относятся к компетенции скорой помощи, ГИБДД, а также пожарной охраны и газовой службы.