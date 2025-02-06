Подмосковная Система-112 составила топ обращений от жителей

Почти за десять лет работы подмосковная служба спасения ввела много новых функций: определение местоположения заявителя, прием вызовов через мобильное приложение, СМС-информирование о прибытии экстренных служб, интеграция с порталом «Добродел» и уведомление профильных министерств о массовых обращениях граждан. За вермя существования Системы-112 операторы приняли 97 миллионов вызовов.

Система-112 Подмосковья — крупнейшая в России. В ее работе задействованы более 3,8 тысячи человек — операторы, диспетчеры и IT-специалисты, которые круглосуточно помогают людям. Ежедневно на смене дежурят около 400 операторов, они обрабатывают более 30 тысяч обращений.

Большинство обращений связано со скорой помощью — более 25 миллионов вызовов. На втором месте полиция и ГИБДД — более восьми миллионов обращений. Остальные вызовы касаются пожарной охраны, газовой службы и других экстренных служб. Около 830 тысяч вызовов перенаправили в другие регионы, что помогло оперативно оказать помощь за пределами области.