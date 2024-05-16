Маршрут автобуса № 328к изменят в Шатуре для заезда на станцию МЦД | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 10:44 Маршрут автобуса № 328к изменят в Шатуре для заезда на станцию МЦД Медиасток.рф

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С 18 мая в Шатуре изменится схема движения маршрута № 328к от санатория «Озеро Белое» до метро «Котельники». В Минтрансе Подмосковья сообщили, что теперь автобусы будут следовать до станции МЦД «Раменское».

Первый рейс будет отправляться от остановки «Озеро Белое» в 13:40, а последний — от МЦД «Раменское» в 19:20.

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Автовокзал находится в двух минутах ходьбы от станции «Раменское», где удобно ожидать свой рейс. Там есть кресла, бесплатный интернет, туалет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

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