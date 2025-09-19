В городском округе Серпухов в четвертый раз прошел традиционный Марш кремлевских курсантов. В шествии приняли участие около 60 человек — курсанты филиала, воспитанники военно‑патриотических клубов и ветераны.

В числе маршировавших был и участник специальной военной операции Алексей Астафьев.

Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу «Воинам 49-й армии и народным ополченцам». Организаторы и наставники — заместитель начальника ФВА РВСН имени Петра Великого в городе Серпухов по военно‑политической работе полковник Александр Иващенко и ветеран ВС РФ, заместитель председателя совета ветеранов училища подполковник в отставке Анатолий Назимов — дали напутственные слова участникам.

Марш проходит по пути, где 84 года назад воины 49-й армии под командованием генерал‑лейтенанта Захаркина пытались закрыть брешь в обороне на рубеже Дракино–Кременки–Павловка. Тогда на этом направлении погибли около 18 тысяч бойцов, удержавших подступы к столице. Финиш маршрута расположился в КремЕнках.

С момента начала проведения акции еЕ уже прошли свыше 500 человек.

«Спасибо за вклад в сохранение истории России», — сказал глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко.