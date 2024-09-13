Мария Захарова высадила саженцы сосны в Балашихе

Мария Захарова — директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации — приняла участие в акции «День в лесу. Сохраним лес». Центральной точкой акции стал Кучинский лесопарк в Балашихе.

Вместе с волонтерами и жителями округа дипломат высадила около 10 молодых саженцев. Мария Захарова подчеркнула, что эта акция — прекрасный вклад в экологический, он же геополитический ландшафт, потому проблемы экологии сейчас выходят на первый план.

Она также отметила, что можно использовать статистику, жаловаться на жизнь и судьбу, проклинать научно-технический процесс, а можно брать в руки лопату, саженцы, идти и высаживать деревья.

Мероприятие традиционно охватывает все субъекты страны.

Всего в акции приняли участие более 2000 активных жителей Балашихи. Всего в этом году планируют высадить около 70 миллионов деревьев.

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