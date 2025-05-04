Марафон зарядок начался в Серпухове

Активисты общероссийской общественной организации «Здоровое Отечество» проводят цикл зарядок в Серпухове. Поучаствовать в них могут все желающие.
В этот раз занятие провел чемпион мира по боксу Дмитрий Чудинов. Он организовал массовую разминку и функциональную тренировку.
Участниками мероприятия стали муниципальные депутаты Наталья Боровских и Дмитрий Наумов и активные жители Серпухова. Следующая зарядка пройдет около спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» в 10 часов утра 8 мая. Ее проведет для жителей чемпион мира по боксу Федор Чудинов.
«Наш марафон зарядок продолжается. Отличный заряд энергии и бодрости духа! Присоединяйтесь!» — сказал руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.
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