Школьники из Серпухова победили на областном турнире по конному спорту

Ребята из инклюзивной школы-интерната «Абсолют» в Серпухове впервые приняли участие в первенстве по конному спорту. В итоге они завоевали сразу ряд медалей в двух дивизионах.

Турнир прошел в комплексе «Виват, Россия!» в Москве. Спортсмены из Серпухова продемонстрировали свои умения в направлении английская езда. Они состязались с ребятами из других муниципалитетов Московской области.

Победителем в первом дивизионе стала Ксения Леденева. Серебряным призером в нем оказался Дмитрий Шматов. Бронзовым — Матвей Журавлев. Пятое место заняла Василиса Ильина.

Лучшим во втором дивизионе оказался Юрий Шибанов. Второе место в этой категории заняла Виктория Артемкина.

Ранее мы рассказывали о том, что воспитанники Детской музыкальной школы № 1 Серпухова стали лучшими на конкурсе инструментального исполнительства.